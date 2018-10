Alexei Emelin a refusé une offre des Capitals

Le défenseur Alexei Emelin s’est exilé en Russie, cette saison, mais il aurait pu se joindre aux Champions de la Coupe Stanley avant de traverser l’Atlantique.

L’ancien des Canadiens de Montréal et des Predators de Nashville dit avoir refusé une offre de contrat des Capitals de Washington pendant la saison morte, puisqu’elle n’était valide que pour un an.

C’est le média Sport-Express qui a rapporté ses propos, vendredi.

Alexei Emelin says he had an offer from the #Caps but turned it down cause it was a 1-year deal