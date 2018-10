LNH 360 : Nathan Mackinnon en quête d'un record de concession

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée le 11 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

Et nous avons eu droit à beaucoup de matchs palpitants!

Résultats (Équipes à domicile en majuscules)

BOSTON 4, Edmonton 1

Colorado 6, BUFFALO 1

Columbus 5, FLORIDE 4

NEW JERSEY 6, Washington 0

NY RANGERS 3, San Jose 2 (PROL)

PITTSBURGH 4, Vegas 2

Los Angeles 3, MONTRÉAL 0

Toronto 5, DETROIT 3

Vancouver 4, TAMPA BAY 1

ST. LOUIS 5, Calgary 3

NASHVILLE 3, Winnipeg 0

MINNESOTA 4, Chicago 3 (PROL)

Matthews, Rielly, Tavares et Marner seuls au sommet

Qui pourra freiner ce quatuor tout simplement fumant? Auston Matthews, Morgan Rielly et Mitch Marner ont terminé leur soirée de travail, jeudi, avec une récolte de deux points chacun. Avec ses deux buts, Matthews devient du même coup le 12e joueur de l’histoire à amasser deux points ou plus par match lors des cinq premières parties de la saison régulière. Le dernier à avoir réalisé cet exploit est nul autre que son coéquipier, l’attaquant Patrick Marleau, alors qu’il évoluait avec les Sharks et qu’il était âgé de seulement 21 ans!

Fait encore plus impressionnant, John Tavares s’est fait complice sur quatre des cinq filets des siens contre les Red Wings. Ce n’est pas demain la veille qu’on va regretter l’acquisition de Tavares à Toronto.

Mackinnon et Pettersson en quête des records de concessions

Le joueur vedette de l’Avalanche Nathan MacKinnon a marqué ses quatrième et cinquième buts cette saison dans la victoire face aux pauvres Sabres. L’ancien joueur des Mooseheads de Halifax a du même coup fait bouger les cordages au moins une fois lors des quatre premiers matchs de l’équipe.

S’il marque samedi contre les Flames, Mackinnon égaliserait le record de concession de Mats Sundin, qui avait marqué au moins un but à ses cinq premiers matchs de la saison.

Quant à Mikko Rantanen, rien de nouveau. Il continue d’accompagner à la perfection MacKinnon et de l’alimenter à qui mieux mieux. Il a amassé trois mentions d’aide hier et a amassé au moins une passe à ses quatre premiers matchs.

Mais celui qui fait écarquiller les yeux en ce début de campagne, c’est bel et bien le jeune Elias Pettersson, la recrue des Canucks de Vancouver. Et bien sur, il a encore marqué pour permettre aux siens de revenir de l’arrière en troisième période pour finalement l’emporter face au puissant Lightning. Que demander de mieux?

Le Suédois a maintenant une fiche de quatre buts et trois passes en seulement quatre matchs, faisant présentement de lui l'un des meilleurs prétendants au trophée Calder.

La seule recrue de l’histoire des Canucks ayant amassé plus de points que Pettersson après avoir disputé le même nombre de matchs est un certain Thomas Gradin, qui avait marqué un but de plus que lui.

Tout fonctionne pour Kessel et Perron

Phil Kessel et David Perron se sont éclatés lors de leur match en marquant chacun à trois reprises, et ce, devant leurs partisans.

Il s’agit du sixième tour du chapeau de la carrière de Kessel et le quatrième pour Perron.

Au total, cinq tours du chapeau ont été inscrits en neuf jours jusqu’à maintenant, un record depuis 2000.

Soirée blanchissages dans la LNH

Pekka Rinne, Keith Kinkaid et Jack Campbell ont repoussé tous les tirs dirigés vers lui pour récolter le premier jeu blanc de la saison.

Concernant le cerbère des Predators, il a récolté son 52e blanchissage en carrière. Une douce vengeance pour les Preds, qui n’avaient pas affronté Winnipeg depuis le septième match du deuxième tour des éliminatoires.

Ce soir, malheureusement, aucun match ne sera disputé dans le circuit Bettman. Il faudra attendre à samedi, où les Canadiens affronteront les Penguins sur les ondes de TVA Sports.