Les Sea Dogs blanchis par les Mooseheads

Cole McLaren et les Mooseheads de Halifax ont blanchi les Sea Dogs 4-0, vendredi soir, à Saint John.

McLaren a arrêté les 28 lancers dirigés contre lui pour obtenir sa deuxième victoire de la saison 2018-2019.

Devant la cage adverse, Tommy DaSilva a cédé quatre fois sur 38 tirs.

C’est Brock McLeod qui a inscrit le filet gagnant au début de la période médiane. Les autres réussites des vainqueurs ont été produites au troisième engagement. Les marqueurs ont été Raphaël Lavoie, Xavier Parent et Samuel Asselin.

Les Islanders l’emportent face au Titan

À Bathurst, Hunter Drew a produit deux points dans une victoire de 4-1 des Islanders de Charlottetown sur le Titan.

Après un filet de Liam Peyton, Drew a préparé le but de William Sirman en première période. Ce but a finalement été celui de la victoire. Le défenseur de 19 ans a ensuite inscrit le but d’assurance lors de l’engagement final. Daniel Hardie a complété la marque dans un filet désert.

Dans le camp des perdants, Evan MacKinnon a déjoué Matthew Welsh en troisième pour le priver d’un blanchissage. Le gardien vainqueur a réalisé 22 arrêts, alors que son adversaire, Mark Grametbauer, a fait face à un impressionnant total de 48 lancers.