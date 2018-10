Le moral des troupes reste bon, assure Bacary Sagna

L’Impact n’a plus le contrôle total de son destin, devant désormais autant compter sur ses propres victoires que les ratés de ses adversaires dans la course aux éliminatoires pour espérer être de celles-ci.

Dans les circonstances, le moral du groupe reste très bon, selon le défenseur latéral Bacary Sagna.

«On a une belle équipe au niveau de l'état d'esprit», a indiqué le joueur de 35 ans, vendredi, en marge de l’entraînement de l’équipe.

L’ancien d’Arsenal et Manchester City, qui s’est joint à l’Impact en août, est loin d’être découragé par le fait que l’équipe se trouve encore, à ce point-ci de la saison, dans l’incertitude complète.

«Je savais où je mettais les pieds, en parlant au "coach", je savais qu'il restait dix matchs très importants, que chacun des matchs allaient être différents et engagés et c'est ce qui s'est passé», a-t-il expliqué.

«On se voit faire les "playoffs", a-t-il également mentionné. Quand je suis venu ici, c'était l'objectif principal et ça le reste. Ce serait une déception de ne pas les faire, je dois l'avouer, mais on n'en est pas là et pour le moment, on reste positifs.»

