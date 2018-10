Félix Auger-Aliassime accède à la grande finale

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a disposé du Biélorusse Egor Gerasimov 6-4, 7-6, vendredi, en demi-finale du tournoi Challenger de Tashkent en Ouzbékistan.

Auger-Aliassime a terminé la rencontre avec six as et un pourcentage d’efficacité de 73% lors du premier service.

De son côté, Gerasimov a pu profiter de quatre doubles fautes de son adversaire, mais n’aura réussi à le briser qu’à une seule reprise.

L’athlète de 18 ans affrontera en grande finale le gagnant du match entre le Polonais Kamil Majchrzak et l’Allemand Tobias Kamke.