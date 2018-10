Cette semaine dans l’univers de la WWE : Kevin Owens blessé au genou

Publié aujourd'hui à 12h04

Une semaine forte en nouvelle dans la WWE. Mais pour le Québec, la nouvelle la plus importante est celle de la blessure du Québécois Kevin Owens. Bien qu'indirectement confirmée par l’organisation, qui a seulement annoncé qu'Owens serait remplacé dans le challenge Mixed Match à cause d'une blessure au genou, Owens devra subir une opération qui le mettra à l'écart pour une période indéterminée. La fierté de Marieville n'était pas choyée dans les scénarios ces derniers temps. On lui souhaite donc un prompt rétablissement.

Dans la même foulée, on en a profité pour faire tourner Bobby Lashley et Lio Rush en «heel». Une excellente décision, surtout avec les talents d'orateur de Rush. Ça ne pourra pas être pire, ça c'est certain.

Toujours dans la catégorie des « heel turns », les Bellas, pour aucune vraie raison, ont trahis Ronda Rousey. La seule raison serait de vouloir remporter le titre, mais ce n'est pas comme s'il fallait absolument qu'elles soient «heels» pour ça. Et à la limite, c'est bon pour Nikki, mais pourquoi Brie? Par solidarité? Ça solidifie mon impression qu’elle n’est en ce moment que la soeur de Nikki et la femme de Daniel Bryan.

Eh bien c'est officiel: les retraites dans le monde de la lutte professionnelle n'existent pas. Je ne peux pas le croire, mais Shawn Michaels fera un retour dans l'arène huit ans après avoir été défait par l'Undertaker à WrestleMania 26. Il fera équipe avec Triple H contre Undertaker et Kane le 2 novembre prochain à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Il était le dernier des Mohicans, le dernier à avoir résisté à la tentation de revenir comme l'a fait tout le monde à un moment ou un autre. L’argent de l’Arabie aura eu le dessus sur lui. Bien hâte de voir ce qu'il sera capable de faire après une si longue absence. Et si ce match sera son dernier ou pas.

Parlant de retour, Kurt Angle a fait son retour lundi dernier, déguisé en Conquistador, pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Reste à voir s'il retrouvera son poste de directeur général ou s'il continuera à lutter à temps partiel.

À SmackDown Live, la semaine prochaine, on célèbrera le 1000e épisode en grande pompe. En effet, Undertaker, Evolution (Triple H, Batista, Ric Flair et Randy Orton), de même que Rey Mysterio ont entre autres été annoncés pour l'événement.

La WWE a aussi annoncé que la division du Royaume-Uni de NXT aura sa propre émission sur la chaîne de la WWE à compter du 17 octobre prochain. On va entre autres y retrouver Trent Seven et Tyler Bate (qui étaient à Montréal la fin de semaine dernière), Pete Dunne et Joe Coffey. Ce dernier est d’ailleurs à Montréal ce soir. Les lutteuses de la classique Mae Young Rhea Ripley et Toni Storm en feront également partie.

Avec cette quantité de nouvelles, je me garde l'analyse de la Classique Mae Young pour la semaine prochaine.

D'ailleurs, la semaine prochaine marquera le premier anniversaire du retour de la WWE en français au Québec et sur les ondes de TVA Sports. J'aurai une chronique spéciale jeudi prochain et on va aussi en parler Kevin Raphael et moi mercredi. Nous serons aussi à Dave Morissette en direct.

En terminant, j'aimerais remercier Raymond Rougeau de m'avoir remplacé à pied levé mercredi dernier alors que je prenais des petites vacances. Raymond est dans une classe à part et je jalouse Kevin d’avoir eu la chance de travailler avec lui. Merci vraiment!

Matchs de la semaine

Ricochet c. Pete Dunne c. Adam Cole Cedric Alexander c. Buddy Murphy AJ Styles c. Samoa Joe

Résultats rapides

Melbourne, Australie

Les champions par équipe de SmackDown Live Le New Day ont battu La Barre

Charlotte Flair a défait la championne féminine de SmackDown Live Becky Lynch par disqualification

John Cena et Bobby Lashley ont vaincu Kevin Owens et Elias

Les IIconics (Peyton Royce et Billie Kay) ont battu Asuka et Naomi

Le champion de la WWE AJ Styles a défait Samoa Joe

Ronda Rousey et les jumelles Bella ont vaincu Le Riott Squad

Buddy Murphy a battu le champion mi-lourd 205 Live Cedric Alexander pour remporter le titre

Le Shield a défait Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler

Daniel Bryan a vaincu Le Miz

Triple H, acc. par Shawn Michaels a battu l'Undertaker, acc. par Kane

Vidéos de la semaine

Kevin Owens, une dernière fois avant de se faire opérer au genou

DX sera de retour le 2 novembre prochain!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

Bobby Lashley, acc. par Lio Rush a battu Kevin Owens

Ronda Rousey et les jumelles Bella ont défait Le Riott Squad

Bayley et Finn Balor ont battu Alicia Fox et Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh

Kurt Angle a remporté une bataille royale afin de se qualifier pour la Coupe du Monde à Crown Jewel

Ember Moon a défait Nia Jax

Bobby Roode et Chad Gable ont vaincu l'Ascension

Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont défait Le Shield

Vidéos de la semaine

Le Miz qui veut semer la bisbille entre Daniel Bryan et AJ Styles

Du coup, on sait ce qui s’est passé à Milwaukee!

Résultats rapides

Indianapolis, Indiana

Le match entre Charlotte Flair et Becky Lynch s'est soldé par un double compte à l'extérieur

Jeff Hardy a battu Samoa Joe afin de se qualifier pour la Coupe du Monde

AJ Styles a défait Shelton Benjamin

Randy Orton a vaincu Big Show afin se qualifier pour la Coupe du Monde

Résultats rapides

Indianapolis, Indiana

Ember Moon et Braun Strowman ont battu Bayley et Finn Balor

Charlotte Flair et AJ Styles ont défait Carmella et R-Truth

Vidéo de la semaine

Les débuts de Mike et Maria Kanellis

Résultats rapides

Indianapolis, Indiana

Le combat entre Lio Rush et Lince Dorado s'est soldé sans vainqueur à la suite de l’intervention de Mike Kanellis

Tony Nese a battu Cedric Alexander

Vidéo de la semaine

Nikki Cross, plus folle que jamais!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Vidéo de la semaine

Io Shirai, la meilleure lutteuse au monde

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Io Shirai a battu Zeuxis

Deonna Purrazzo a défait Xia Li

Tegan Nox a vaincu Nicole Matthews

Mia Yim a battu Kaitlin

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

