Shanghai: Federer avance, Del Potro abandonne

Le Suisse Roger Federer, no 2 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai en battant difficilement l'Espagnol Roberto Bautista (28e) en trois manches de 6-3, 2-6, 6-4 et près de 2h00 de jeu, jeudi.

Le tenant du titre affrontera pour une place en demi-finale le Japonais Kei Nishikori, no 12 mondial.

Le Suisse, qui mène désormais huit victoires à 0 contre l'Espagnol, a encore cédé la deuxième manche, comme la veille contre Daniil Medvedev.

Souvent bousculé dans l'échange par Bautista Agut, il s'en est sorti en montant énormément à la volée et en réussissant le bris décisif à 4-4 en troisième manche, avant de terminer sur un jeu blanc.

Djokovic expéditif

Le Serbe Novak Djokovic, no 3 mondial, s'est lui aussi qualifié pour les quarts de finale en battant de manière expéditive l'Italien Marco Cecchinato (21e) 6-4, 6-0 en 1h09.

L'ex-no 1 mondial a pris une éclatante revanche sur un joueur qui, alors seulement 72e mondial, lui avait à la surprise générale barré la route en quarts de finale à Roland-Garros, en juin dernier.

Le Serbe, dans une forme éclatante et qui peut se rapprocher très près du trône mondial de Rafael Nadal s'il l'emporte à Shanghai, affrontera pour une place en demies l'expérimenté Sud-Africain Kevin Anderson (32 ans et 8e mondial) qui a battu le grand espoir grec Stefanos Tsitsipas (20 ans et 15e mondial).

Del Potro tombe et abandonne

Juan Martin Del Potro ne vit pas sa meilleure semaine: diminué à cause d'une grippe depuis le début, l'Argentin, 4e mondial, a dû abandonner face à Borna Coric après une mauvaise chute sur son genou droit.

La glissade n'avait pas l'air si méchante. Mais l'Argentin, tombé après avoir bizarrement glissé alors qu’il était à la bagarre face au Croate à 5-5 dans la première manche, a tout de suite ressenti une douleur sur son genou droit. Soigné sur son banc et strappé sur son genou, il n'a pas pu poursuivre après la perte de la première manche 7-5.

Del Potro joue décidément de malchance depuis quelques jours, gêné par une grippe qui l'avait grandement handicapé en finale du tournoi de Shenzen, où il avait été battu 6-4, 6-4 par le Georgien Nikoloz Basilashvili. Une grippe qui l'a poursuivi à Shanghaï.

Coric affrontera lui en quarts de finale l'Autstralien Metthew Ebden, tombeur de l'Allemand Peter Gojowczyk 6-2, 6-3.