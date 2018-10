LNH 360: Une soirée de rêve pour Brady Tkachuk

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée le 10 octobre dans la Ligue nationale de hockey, où trois matchs ont été disputés dans le circuit Bettman. Et, encore une fois, nous avons eu droit à beaucoup d’action!

Résultats (Équipes à domicile en majuscules)

Philadelphie 7, OTTAWA 4

WASHINGTON 5, Vegas 2

Arizona 3, ANAHEIM 2 (T.B.)

Kuznetsov et Ovechkin permettent aux Caps de remporter le match revanche de la Coupe Stanley

Les deux Russes ne comptaient pas laisser de cadeau aux Golden Knights en ce début de saison. Les deux formations, qui se retrouvaient pour la première fois depuis le cinquième match de la série finale de la Coupe Stanley, se sont affrontées dans une autre grande bataille, qui s’est encore terminée avec une défaite de la troupe de Gerard Gallant.

Une soirée de quatre points de Kuznetsov et de deux buts d’Ovechkin était à saveur historique, étant donné que les 610e et 611e buts en carrière d’«Ovi» lui ont permis de dépasser Bobby Hull (610) au 17e rang des meilleurs marqueurs de tous les temps.

Autre fait impressionnant concernant le capitaine des Capitals, il s’agissait de la 121e fois où l’attaquant marquait à plusieurs reprises dans une partie, rejoignant un certain Jari Kurri au 14e échelon à ce chapitre.

Depuis les quatre dernières années, les champions en titre du circuit Bettman ont remporté les quatre derniers matchs lorsqu’ils croisaient les finalistes de la saison dernière pour la première fois.

Voracek s’éclate contre les Sens

Avec la longue absence de James van Riemsdyk, le vétéran des Flyers Jakub Voracek a monté son jeu d’un cran, mercredi, contre les Sénateurs. Avec une récolte de deux buts et trois mentions d’aide, Voracek a établi une nouvelle marque personnelle au chapitre des points produits en une rencontre.

Il devient du même coup le cinquième joueur de l’organisation depuis les dix dernières années à enregistrer cinq points ou plus dans une partie. Mike Richards en 2009 et Claude Giroux en 2012, qui avaient réussi cet exploit contre les Sabres de Buffalo, font partie de ce groupe sélect.

Tkachuk ouvre son compteur LNH

Le choix de premier tour des Sénateurs lors du dernier repêchage, Brady Tkachuk, sait comment séduire ses nouveaux partisans.

L’Américain de 19 ans y est allé d’une solide performance en inscrivant ses deux premiers filets dans l’uniforme des Sens, malheureusement dans une cause perdante.

Il devient du même coup le quatrième plus jeune joueur de l’organisation à marquer son premier but dans la LNH, derrière Alexandre Daigle (18 ans et 244 jours), Pavol Demitra (18 ans et 314 jours) et l’ancien attaquant des Canadiens Radek Bonk (19 ans et 18 jours).

Tkachuk a terminé sa soirée de rêve avec trois points en ajoutant une mention d’aide à sa fiche personnelle. L’avenir semble prometteur pour le jeune attaquant, qui est le premier adolescent âgé de moins de 20 ans à amasser trois points dans une partie depuis Erik Karlsson, en mars 2010.

Un premier gain pour les Coyotes cette saison

Antti Raanta a effectué 23 arrêts en 65 minutes de jeu en plus de frustrer les trois joueurs qui se sont dirigés vers lui en tirs de barrage pour permettre aux «Yotes» de remporter leur premier match de la saison.

La tâche n’était pas de tout repos pour la troupe de Rick Tocchet, qui se mesurait à Maxime Comtois et les Ducks, qui étaient toujours invaincus.

Les Coyotes ont également savouré leur premier gain à Anaheim depuis le 9 novembre 2015. Ils l’avaient emporté au compte de 4-3 en prolongation.

Des duels prometteurs ce soir

TVA Sports vous présente le match opposant les Oilers aux Bruins dès 19h. Il s’agit d’un premier affrontement en sol nord-américain pour la formation albertaine cette saison, qui a foulé la glace eu Suède dans le cadre de la Global Series pour y affronter les Devils.

La bande de Connor McDavid sera en quête d’une première victoire cette année, alors qu’elle sera de passage à l’intimidant TD Garden de Boston.

D’un autre côté, les Predators et les Jets vont s’affronter pour la première fois depuis qu’ils se sont livré une guerre sans merci au deuxième tour des séries éliminatoires l’année dernière, qui s’était soldée avec une victoire de Winnipeg en sept matchs.

Beaucoup d’action à prévoir du côté du New Jersey puisqu’il sera au tour de Taylor Hall et les Devils d’accueillir les champions en titre de la Coupe Stanley ce soir au Prudential Center.

Sinon, au cas où vous n’étiez pas au courant, les Canadiens disputent leur match inaugural au Centre Bell ce soir contre les Kings de Los Angeles et tenteront de gagner une deuxième rencontre de suite.

