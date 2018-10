Les Islanders ne font pas le poids face aux Mooseheads

Raphaël Lavoie a réussi un tour du chapeau dans une victoire de 8-2 des Mooseheads de Halifax contre les Islanders, jeudi, à Charlottetown.

Lavoie a terminé sa soirée avec quatre points, tout comme Antoine Morand (un but, trois aides). Samuel Asselin a réussi un doublé, tandis que Benoit-Olivier Groulx a récolté un but et deux aides.

Jordan Maher a été l’autre buteur des visiteurs, tandis que Jared McIsaac, Jake Ryczek et Justin Barron ont tous ajouté deux mentions d’aide à leur fiche.

Alexis Gravel a pour sa part repoussé 35 rondelles, n’étant déjoué que par Drew Johnston et Hunter Drew.

Matthew Welsh a été retiré de la rencontre après avoir alloué quatre buts sur 15 lancers. En relève, Dakota Lund-Cornish a réalisé 20 arrêts.

Trois buts pour Gregor MacLeod

À Drummondville, Gregor MacLeod a marqué trois buts dans une victoire de 7-1 des Voltigeurs contre le Drakkar de Baie-Comeau.

L’attaquant compte maintenant six buts depuis le début de la campagne.

Joseph Veleno, Pavel Koltygin et Xavier Bernard (deux fois) ont également trompé la vigilance de Kyle Jessiman, qui a vu sept des 38 rondelles passer derrière lui. À l’autre bout de la patinoire, Olivier Rodrigue n’a été mis à l’épreuve que 17 fois.

Julien Létourneau a touché la cible dans la défaite. Il s’agissait de son premier filet dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).