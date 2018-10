Les chandails des jumeaux Sedin retirés la saison prochaine

Les Canucks de Vancouver retireront les chandails des jumeaux Daniel et Henrik Sedin pendant la prochaine campagne, a indiqué le propriétaire de l’équipe, Francesco Aquilini.

Selon ce qu’a précisé jeudi le réseau Sportsnet, l’organisation de la Colombie-Britannique a voulu procéder durant la saison marquant son 50e anniversaire. Ainsi, Daniel et Henrik Sedin, qui ont respectivement porté les numéros 22 et 33, seront honorés pour leur carrière qui s’est amorcée en 2000 pour se conclure le printemps dernier.

Henrik et Daniel Sedin occupent, dans l’ordre, les premier et deuxième rangs de l’histoire de la concession pour le nombre de matchs disputés et de points. Le premier des deux a amassé 1070 points en 1330 parties, alors que le second en a récolté 1041 en 1306 sorties. Chacun a mis la main sur un trophée Art-Ross.