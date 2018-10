Buts en hausse dans la LNH: «pas très bon pour le spectacle»

Depuis le début de la saison, il se marque des buts à profusion aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey.

L’an dernier, après 44 matchs, 268 buts avaient été inscrits. Cette année, une hausse de 14 buts a été observée. La moyenne par rencontre est ainsi passée de 6,09 à 6,41.

Sur les 44 matchs disputés, 21 d’entre eux ont totalisé au moins sept buts.

Le constat est encore plus frappant lorsqu’on compare à il y a deux ans, alors que 4,68 buts avaient été enfilés en moyenne dans les 44 premières rencontres.

«Deux buts de plus par match, c’est une énorme hausse, a indiqué Renaud Lavoie au bulletin TVA Sports de 17h30, jeudi. Mais je ne suis pas convaincu que c’est nécessairement très bon pour le spectacle. On ne voit presque plus l’aspect physique et les matchs ne sont pas assez serrés.»

