Le Rouge et Or file allègrement vers une saison parfaite

Le Rouge et Or de l’Université Laval file allègrement vers une saison parfaite de 8-0 alors qu'il ne lui reste que deux matchs à disputer, contre les Redmen de McGill et le Vert & Or de Sherbrooke.

C’est le dernier objectif des hommes de Glen Constantin avant d’amorcer leur parcours éliminatoire.

Leur dernière année sans défaite s’est produite en 2013. Ils ont réussi l’exploit à quatre autres reprises dans le passé (2005, 2007, 2008, 2010).

Après avoir battu ses éternels rivaux des Carabins de Montréal de justesse en prolongation le week-end dernier, il y a un risque de relâchement pour le Rouge et Or.

Les joueurs en sont cependant conscients. Ils soutiennent qu’ils ne tomberont pas dans le piège.

«Après un match émotif, c’est le danger de ralentir le rythme, mais on le sait qu’il faut garder notre concentration cette semaine», a souligné le receveur Benoit Gagnon-Brousseau.

Constantin a justement abordé cet aspect dans la préparation de l'équipe.

