L'AC Milan confirme un «accord» avec Flamengo pour Paqueta

Le directeur sportif de l'AC Milan, le Brésilien Leonardo, a confirmé mardi qu'un accord avait été conclu avec le Flamengo en vue de la signature du jeune milieu offensif brésilien Lucas Paqueta, convoité par plusieurs grands clubs européens, au club lombard.

«Nous avons un accord de base avec Flamengo, mais le marché (des transferts) ne sera pas rouvert avant janvier, donc il y a encore un peu à faire avant que ce ne soit officiel», a déclaré Leonardo devant la presse.

«Actuellement, il est un joueur de Flamengo, il a encore quelques matches de championnat brésilien à disputer. Nous devons attendre le 3 juin», a souligné Leonardo.

Le directeur sportif a confirmé les informations de la presse italienne, faisant état jeudi de l'existence de cet accord. La Gazzetta dello Sport allait même plus loin en affirmant que le montant du transfert, si celui-ci se concrétise, serait de 35 millions d'euros et que le joueur signerait pour cinq ans et toucherait un salaire annuel de 1,5 millions d'euros.

Selon le quotidien sportif, le joueur de 21 ans aurait déjà passé sa visite médicale mercredi à Rio et arriverait au club lombard en janvier, après l'ouverture officielle du mercato d'hiver.

Paqueta, formé à Flamengo où il est arrivé à l'âge de dix ans, peut jouer milieu de terrain ou plus en pointe. Il a été appelé pour la première fois en équipe du Brésil en août dernier à l'occasion des matchs amicaux contre les Etats-Unis et le Salvador.