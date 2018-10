La perte de Miguel Almiron pour au moins une semaine n’est pas une très bonne nouvelle pour Atlanta United, qui cherche à conserver sa place au sommet du classement général de la MLS jusqu’à la fin de la saison.

Il en été question, jeudi, dans le segment «la MLS en cinq minutes» de «l’Impact cette semaine», à TVA Sports.

La débandade du Toronto FC, la quête de Chris Wondolowski et une possible fusion entre la MLS et la Liga MX ont aussi été discutés.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!