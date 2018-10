EN DIRECT: Kings - Canadiens

Les Canadiens reçoivent ce soir la rare visite des Kings pour leur match d’ouverture à Montréal.

L’affrontement est en cours. Suivez tous les développements ici. En 1re période, les Kings mènent 2-0.

1re période :

11:39 - BUT - Les Kings doublent leur avance à 2-0 grâce à Michael Amadio.

05:46 - Jesperi Kotkaniemi (MTL) est puni pour avoir accroché Jaret Anderson-Dolan.

03:56 - BUT - Les Kings marquent sur leur tout premier tir! Adrian Kempe ouvre la marque avec l’aide de Jeff Carter et Tyler Toffoli. 1-0 Los Angeles.

Adrian Kempe ouvre les hostilités - TVA Sports

01:45 - Adrian Kempe (LA) est chassé pour un coup de bâton à l'endroit de Joel Armia.

00:00 - Début du match

Avant le début des hostilités, on a rendu hommage à l’édition 1992-1993 du CH qui a gagné la 24e et dernière Coupe Stanley il y a 25 ans. Voyez les meilleurs moments de la cérémonie dans la vidéo ci-dessus. Les partisans ont particulièrement salué la présence de Serge Savard et de Jacques Demers, les grands architectes de cette conquête.

Pour la troisième fois en trois rencontres, les joueurs de centre des Canadiens ont du pain sur la planche. Après Auston Matthews et John Tavares, puis Sidney Crosby et Evgeni Malkin, ils doivent cette fois contrer les ardeurs d’Anze Kopitar et de Jeff Carter.

Les Kings, c’est aussi Ilya Kovalchuk, rentré de Russie après cinq ans dans la KHL.

Au moins, le Tricolore n’a pas Jonathan Quick dans les pattes. Le gardien américain a subi une blessure au bas du corps à l’entraînement, samedi. L’an dernier, dans ses deux affrontements contre le Canadien, il avait fait face à un total de 77 tirs et n’avait accordé qu’un seul but.