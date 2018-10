Chris Sale tentera de mieux faire que l’an dernier

Le prochain duel entre Chris Sale, des Red Sox de Boston, et Justin Verlander, des Astros de Houston, pourrait rappeler certains souvenirs douloureux de 2017 aux partisans du club du Massachusetts.

Lors du premier match de la série de division entre les deux équipes, à Houston, Sale avait alloué trois circuits et un total de sept points en cinq manches. Alex Bregman et Jose Altuve avaient alors réussi une longue balle chacun dès la première manche. Puis, Altuve avait à nouveau expédié la balle de l’autre côté de la clôture pendant le cinquième tour au bâton des Astros.

«J’essaie de retirer du positif de chaque expérience et d’apprendre de mes erreurs, a indiqué Sale, cité par le site web du baseball majeur, en parlant de sa performance de l’an dernier dans ce match initial contre les Astros en série de division. C’était affreux. C’était aussi mauvais que ça puisse l’être. D’avoir vécu cela me rend meilleur dans une telle situation et il faut regarder devant.»

Cette fois, ce samedi, le premier match de la finale de la Ligue américaine est prévu au Fenway Park, à Boston.

S’il est difficile de voir comment Sale pourrait faire pire, Altuve aura certainement de la difficulté à connaître autant de succès au cours d’un premier duel entre les Red Sox et les Astros. Celui-ci avait effectivement complété le match avec trois circuits en 2017.

Sale et Verlander avaient également grimpé sur le monticule dans la quatrième rencontre de la série de division. Verlander avait encore eu le dessus dans une victoire de 5-4 pour aider à éliminer les Red Sox. Sale avait par ailleurs un peu mieux fait en accordant deux points en quatre manches et deux tiers quand il fut utilisé en relève au partant Rick Porcello.

David Price pour le deuxième match

Définitivement, il est à souhaiter pour les Red Sox que Sale offrira une excellente performance. Pour le deuxième match de cette série face aux Astros, le gérant Alex Cora a déjà indiqué qu’il allait confier la balle au lanceur David Price.

Or, Price n’avait pas connu un grand match, samedi face aux Yankees de New York, étant retiré après seulement une manche et deux tiers. En carrière, il montre par ailleurs un dossier de 0-9 et une moyenne de points mérités de 6,03 en 10 départs durant les éliminatoires.