Antonio Brown n’a rien à se reprocher, selon lui

Le receveur de passes des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown croit que les deux poursuites judiciaires intentées contre lui en cour civile n’ont pas leur raison d’être.

Le joueur-vedette devra se justifier devant le tribunal relativement à un incident survenu dans un immeuble à condominiums en avril. Il aurait projeté des objets, dont deux vases, à partir d’un balcon situé au 14e étage de l’édifice, passant près de blesser un passant (le plaignant dans l’une des deux causes) et son enfant de 22 mois.

Brown est également visé en justice relativement à des dommages causés à la propriété.

«Ces deux dossiers sont devenus publics et ils contiennent plusieurs faussetés. Les faits prouvant mon innocence seront bientôt révélés. Mon attention demeure dirigée sur le football et je ne laisserai pas cela me distraire», a-t-il indiqué au réseau ESPN.

En cinq matchs cette saison, l’homme de 30 ans a récolté 373 verges en 35 réceptions, inscrivant par ailleurs cinq touchés.