Willy Jefferson à l’avant-plan

L’ailier défensif des Roughriders de la Saskatchewan Willy Jefferson a reçu le titre principal de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

Le plaqueur des Lions de la Colombie-Britannique Davon Coleman et le porteur de ballon des Blue Bombers de Winnipeg Andrew Harris ont reçu respectivement les deuxième et troisième mentions.

Jefferson a stoppé l’adversaire cinq fois, réalisant un sac du quart et réussissant une interception bonne pour un touché dans une victoire de 19-12 contre les Eskimos d’Edmonton, lundi. L’Américain a donné l’avance aux siens en saisissant une passe de Mike Reilly et en filant 49 verges plus loin dans la zone des buts avec un peu plus d’une minute à écouler au match.

Pour sa part, Coleman a totalisé deux interceptions et trois plaqués en défense, dont un pour une perte de terrain. Celui qui en est à sa première campagne à Vancouver a permis aux Lions de disposer des Argonauts de Toronto au compte de 26-23, samedi.

Enfin, Harris a totalisé 132 verges en 20 courses, ajoutant 31 verges par la voie aérienne, dans un triomphe de 40-32 aux dépens du Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi.