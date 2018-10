William Nylander: Nashville, une destination possible

Le conflit contractuel qui oppose l’attaquant William Nylander aux Maple Leafs de Toronto ne semble pas près de résoudre. Et s’il perdure, la formation de la Ville Reine pourrait devoir échanger leur joueur d’avant.

Le Suédois est joueur autonome avec restriction et n’avait pas droit à l’arbitrage puisqu’il vient tout juste de terminer les années prévues à son contrat d’entrée dans la LNH.

Si les Leafs devaient se départir de leur jeune attaquant, les Predators pourraient devenir un partenaire intéressant pour Kyle Dubas.

«Tout le monde a la même conclusion. Ça perdure un peu trop, ce dossier-là, a souligné l'analyste-hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie lors de l'émission Dave Morissette en direct, mercredi. Tout le monde pense que les Maple Leafs n'auront pas le choix de l'échanger éventuellement pour aller chercher un défenseur.

«Au repêchage, il y a une équipe qui m'a dit qu'ils étaient très surpris que les Predators n'aient pas échangé un défenseur, car ils devront le faire d'une manière ou d'une autre éventuellement. Quand tu regardes la liste des défenseurs chez les Predators de Nashville, il me semble qu'il y en a un qui pourrait intéresser les Maple Leafs.»

Et pour l'analyste-hockey de la chaîne TVA Sports Louis Jean, le candidat serait évident.

«Ce défenseur-là, c'est Mattias Ekholm, a affirmé sans détour Louis Jean. C'est celui qui pourrait avoir le plus de sens. P.K. Subban gagne 9 millions $ par année, Ryan Ellis est un leader et ne s'en va nulle part et Roman Josi porte le "C". Ekholm se retrouve sur un top 4 avec les Predators et pourrait bien être sur le top 2 des Maple Leafs.»

