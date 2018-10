Une chimie qui s’installe entre Peca, Shaw et Hudon

L’attaquant des Canadiens Matthew Peca est de plus en plus à l’aise au sein de l’unité offensive qu’il forme avec Andrew Shaw et Charles Hudon.

L’Ontarien de 25 ans, qui s’est joint au Tricolore l’été dernier après un passage avec le Lightning, n’a d’ailleurs que de bons mots pour Shaw, un vétéran qui ne lésine pas sur l’effort.

«Il travaille extrêmement fort et il parle beaucoup, donc je suis plus à l'aise avec les nouveaux systèmes et ensemble, la chimie est là avec Charles», a-t-il expliqué, mercredi, en entrevue avec TVA Sports.

«Il a travaillé pour tout durant toute sa carrière, il est vraiment intense et il est prêt à chaque jour, a ajouté Peca. C'est un pro.»

L’attaquant, qui parle d’ailleurs un bon français, a eu de bons mots pour un autre Franco-ontarien, son entraîneur Claude Julien.

«Il est vraiment précis, il n'a pas peur de te dire si tu as fait quelque chose de mal, c'est ce que tu veux comme coach», a-t-il observé.

Peca, il va sans dire, a très hâte de disputer un premier match de saison régulière au Centre Bell.

