Une autre distinction pour Drew Brees

Le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a été choisi mercredi le joueur offensif de la semaine dans l’Association nationale de la NFL.

Le vétéran de 39 ans a battu le record de 71 940 verges aériennes de Peyton Manning durant le match de lundi contre les Redskins de Washington, que les siens ont remporté au compte de 43-19. Il a totalisé 363 verges et trois touchés au cours de la soirée, complétant 26 de ses 29 passes.

Du côté de l’Américaine, le titre hebdomadaire a été décerné au porteur de ballon des Jets de New York Isaiah Crowell, qui a récolté 219 verges et un majeur en 15 courses dans une victoire de 34-16 aux dépens des Broncos de Denver, dimanche. Il a franchi le cap des 100 verges au sol pour la sixième fois de sa carrière.

Autres récompenses

En défense, le secondeur des Steelers de Pittsburgh T.J. Watt (Américaine) et l’ailier défensif des Cardinals de l’Arizona Chandler Jones (Nationale) ont obtenu les distinctions de la semaine.

Watt a réussi trois sacs du quart et provoqué un échappé. Ses huit plaqués ont aidé les siens à vaincre les Falcons d’Atlanta par la marque de 41-17. Pour sa part, Jones a totalisé un sac, une passe rabattue et trois plaqués pour des pertes dans un gain de 28-18 face aux 49ers de San Francisco.

Chez les unités spéciales, le botteur des Panthers de la Caroline Graham Gano (Nationale) a vu son travail reconnu, lui qui a effectué un placement de 63 verges avec six secondes à écouler au duel contre les Giants de New York. Il a procuré une victoire de 33-31 à sa formation, tout en égalant la marque de Tom Dempsey pour le plus long botté de précision décisif dans l’histoire de la NFL.

L’autre titre de joueur par excellence a été remis au demi de coin des Browns de Cleveland Denzel Ward (Américaine), qui a bloqué un placement, en plus de dévier trois passes. En défense, il a réussi une interception et cinq plaqués dans un gain de 12-9 en prolongation contre les Ravens de Baltimore.