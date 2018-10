Un seul objectif : la Série mondiale

Les joueurs des Dodgers de Los Angeles célébraient leur victoire contre les Braves d’Atlanta, lundi, qu’ils pensaient déjà à leurs prochains adversaires : les Brewers de Milwaukee.

«On ne prend jamais rien pour acquis et nous pouvons savourer cette victoire, mais nous devons prendre l’avion, rentrer à la maison et se préparer pour les Brewers, indiquait Justin Turner au quotidien "Los Angeles Times", immédiatement après l’élimination des Braves. Nous nous souvenons de la dernière journée l’an dernier, il y a ce sentiment d’amertume et on s’en sert comme motivation.»

Après avoir perdu le septième et décisif match de la Série mondiale en 2017 contre les Astros de Houston, les Dodgers ne pensent qu’à retourner en grande finale et gagner.

Pour y arriver, ils devront d’abord battre les Brewers en finale de la Nationale. Le défi s’annonce intéressant, puisque la formation de Milwaukee vient de signer 11 victoires consécutives.

En effet, les Brewers n’ont pas perdu depuis le 22 septembre, une défaite de 3-0 en saison régulière contre les Pirates, à Pittsburgh. Depuis, ils ont conclu leur série face aux Pirates avec une victoire avant de balayer les Cardinals de St. Louis et les Tigers de Detroit. Après un gain supplémentaire contre les Cubs de Chicago pour obtenir le titre de la section Centrale de la Nationale, ils viennent de battre les Rockies du Colorado en trois matchs lors de la série de division.

Avantage aux Dodgers?

Si les Brewers ont conclu la saison avec le meilleur dossier dans la Nationale, soit une fiche de 96-67, il faut souligner que les Dodgers (92-71) ont pour leur part dominé cette ligue autant pour le plus de points marqués (804) que pour le moins de points accordés (610). Le site web du baseball majeur a d’ailleurs estimé, à l’aide d’un outil à cet effet, que les Dodgers auraient normalement dû montrer un dossier de 102-61 avec un tel différentiel.

Peu importe, la série entre les Dodgers et les Brewers commencera bel et bien à Milwaukee, ce vendredi. Avec une fiche de 47-34 à l’étranger cette saison, la formation de Los Angeles a très bien figuré.