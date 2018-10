Simon Després dit non aux Canadiens

Le défenseur Simon Després ne demeurera pas dans l'organisation des Canadiens de Montréal.

Selon les informations de notre journaliste de hockey Renaud Lavoie, le Lavallois a refusé l'offre de l'équipe pour rejoindre le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Simon Després a décidé de ne pas accepter l’offre de contrat de ligue américaine que les @CanadiensMTL lui ont offert. Il n’a pas de plan pour aller jouer ailleurs non plus pour le moment mais ne veut pas prendre sa retraite non plus @TVASports