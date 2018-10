Rien ne va plus pour Kevin Shattenkirk

Le nouvel entraîneur-chef des Rangers de New York, David Quinn, n’est pas satisfait du jeu de son défenseur Kevin Shattenkirk, si bien qu’il devrait le laisser de côté, jeudi, contre les Sharks de San Jose.

Shattenkirk a été blanchi en trois rencontres cette saison, montrant un différentiel de -4. Utilisé pendant plus de 20 minutes lors des deux premiers duels des «Blueshirts», il a été limité à 7 min 29 s contre les Hurricanes de la Caroline, dimanche.

«Nous avons parlé de jouer avec un sentiment d’urgence et je crois qu’il est toujours un peu hésitant après ce qui s’est passé l’année passée», a dit Quinn au quotidien «New York Post», mardi, en faisant allusion à la déchirure du ménisque du genou qu’a subie Shattenkirk.

«Il doit retrouver sa confiance. Il aura toutes les chances d’y parvenir. C’est un processus, ce n’est pas une punition.»

Le principal intéressé a par ailleurs indiqué qu’il comprenait la décision, même si elle ne le rendait pas heureux.

«Il faut apprendre de cela. Je ne suis pas le gars qui prendra le tout de la mauvaise façon ou qui va ruminer à propos de cette décision, a dit Shattenkirk. C’est la Ligue nationale de hockey (LNH): si vous ne jouez pas bien, il y a d’autres joueurs qui font bien.»

«Tony DeAngelo a joué un match phénoménal dimanche et il a mérité sa place dans la formation. Tous les défenseurs ont mérité leur place et je suis celui qui doit se battre un peu plus fort pour retrouver ma place. C’est mon travail.»

Shattenkrik a accepté en juillet 2017 un contrat de quatre saisons, d’une valeur de 26,6 millions $.