Rebecca Marino, Bianca Andreescu et Katherine Sebov joueront au Saguenay

Les Canadiennes Rebecca Marino, Bianca Andreescu et Katherine Sebov participeront au Challenger Banque Nationale de Saguenay, qui aura lieu du 22 au 28 octobre, a annoncé mercredi la fédération nationale de tennis.

La favorite du tournoi sera l’Américaine Sachia Vickery, membre du top 100. La joueuse de 23 ans a récemment atteint la demi-finale du Challenger de Chicago, ce qui l’a obligée à se retirer de la Coupe Banque Nationale. Elle participera au Challenger de Saguenay pour la quatrième fois, ayant signé son meilleur résultat en 2016 en accédant au carré d’as. De plus, les amateurs retrouveront la Serbe Jovana Jaksic, championne en 2015 et finaliste l’année précédente.

«Les joueuses viennent des quatre coins du monde dans l’espoir de gagner ce tournoi. Nous avons une impressionnante liste d’anciennes championnes qui ont toutes accompli de grandes choses au cours de leur carrière, a déclaré dans un communiqué de Tennis Canada le directeur du tournoi, Francis Milloy. Nos Canadiennes ont particulièrement bien réussi ici. Elles adorent évoluer devant leurs partisans et sont reconnaissantes du soutien qu’elles reçoivent. L’excellente ambiance leur donne envie de revenir année après année.»

Après une pause de plus de cinq ans, Marino a effectué un retour en force, récoltant trois titres consécutifs en Turquie et étant couronnée au Challenger de Winnipeg en juillet, ainsi qu’au Texas, il y a quelques semaines. L’athlète de 27 ans occupe le 189e échelon de la WTA, elle qui avait amorcé l’année sans classement.

Pour sa part, Andreescu compte trois titres de simple et autant en double. En 2017, elle s’est qualifiée pour son premier tableau principal d’une épreuve du Grand Chelem, à Wimbledon. Elle a également connu beaucoup de succès à Saguenay, atteignant la finale du simple et du double en 2016, en plus d’être championne en duo l’an dernier.

Quant à Sebov, elle participera au tournoi de Saguenay pour la deuxième fois. En 2016, elle avait franchi avec succès les qualifications avant d'atteindre le deuxième tour du tableau principal. La jeune joueuse de 19 ans est toujours à la recherche de son premier titre professionnel.

Le tournoi, sanctionné par la Fédération internationale de tennis (ITF), est doté d’une bourse de 60 000 $.