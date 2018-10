Paul Coffey, un grand partisan de Kristopher Letang

Bien que Kristopher Letang l’ait devancé au premier rang des pointeurs de l’histoire des Penguins de Pittsburgh parmi les défenseurs, Paul Coffey n’a que de bonnes choses à dire à propos du Québécois.

Letang est devenu l'arrière plus prolifique de l’histoire des Penguins avec 441 points en récoltant une mention d’aide contre le Canadien de Montréal, samedi. Il y est parvenu en 684 matchs. Coffey, lui, a amassé 440 points en 331 parties.

«J’aime tout de lui, a dit Coffey dans une entrevue accordée au site officiel de la Ligue nationale, mercredi. Il peut patiner, tirer et passer, il comprend le jeu et il le respecte. Il est simplement un grand étudiant du sport et je ne pourrais être plus heureux pour lui.»

Coffey a rapidement remarqué le talent particulier du Montréalais de 31 ans. Lorsqu’il était de passage à Pittsburgh pour être intronisé au Temple de la renommée des Penguins, en 2007, il a rapidement remarqué Letang sur la glace.

«[Le commentateur] Bob Errey faisait le match, et je lui ai dit: "qui est le numéro 58 sur la glace? Il est bon."»

«C’était "Kris" Letang. C’était sa première année. Je suis un partisan de son jeu depuis la première fois que j’ai posé les yeux sur lui.»

Une époque différente

Letang détient ce nouveau record, mais il a eu besoin de deux fois plus de matchs pour atteindre 440 points. Coffey croit toutefois qu’il est difficile de comparer les époques.

«Les gars étaient un peu plus créatifs. Tout le monde met plus de pression maintenant. Il y a moins d’espace.»