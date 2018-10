Auston Matthews et John Tavares ont réussis des doublés pour un deuxième match de suite, mardi soir, dans une victoire de 7-4 des Maple Leafs contre les Stars.

Toronto, qui avait aussi marqué sept buts à Chicago dimanche, a réussi cet exploit deux fois de suite seulement pour la troisième fois dans les 20 dernières années.

Matthews et Tavares deviennent la première paire de coéquipiers à marquer six buts ou plus lors des quatre premiers matchs de la saison dans toute l’histoire de la ligue.

Les Sharks en mettent huit aux Flyers

Joe Pavelski et Evander Kane ont aussi inscrit des doublés dans une victoire de 8-2 contre les Flyers. La dernière fois que San Jose a marqué autant de buts dans un match, c’est lors d’un gain de 9-2 contre les Rangers en octobre 2013.

Pavelski se retrouve désormais à un seul point du plateau des 700. Erik Karlsson et Brent Burns, qui ont obtenu une mention d’aide chacun sur le but de Tomas Hertl, sont devenus la première paire de gagnants du trophée Norris à obtenir une passe sur le même but depuis que Scott Niedermayer et Chris Pronger, qui l’avaient fait en mars 2009.

Notons également que l’attaquant des Sharks Kevin Labanc a terminé la rencontre avec quatre mentions d’aide.

Les Hurricanes demeurent invaincus en temps régulier

Cinq joueurs différents ont touché la cible dans une victoire de 5-3 des Hurricanes contre les Canucks.

Sebastian Aho (1B, 1A) a obtenu au moins un point dans un quatrième match de suite. Warren Foegele en est maintenant à cinq buts à ses six premiers matchs dans la LNH. Dans toute l’histoire des Hurricanes (et Whalers), aucune recrue n’a atteint les cinq buts aussi rapidement.

D’autres départs de feu :

L’attaquant des Stars Tyler Seguin a obtenu quatre points (1B, 3A) pour un deuxième match de suite. Seguin, un Ontarien, a obtenu 30 points à vie contre les Maple Leafs, en 27 matchs.

Du côté de l’Avalanche, l’attaquant Nathan MacKinnon a marqué lors de chacun des trois matchs de l’équipe. Il est le troisième à le faire depuis que l’équipe est au Colorado, après Joe Sakic et Gabriel Landeskog.

L’arrière des Maple Leafs Morgan Rielly a obtenu quatre aides, hier, une première dans sa carrière, et en est à dix points, déjà, en quatre matchs cette saison.

Une reprise de la finale ce soir

Les deux finalistes de la Coupe Stanley au printemps dernier, se retrouvent ce soir pour la première fois.

Au total, 28 des 40 joueurs en uniforme pour le dernier match de la finale devraient aussi être de la partie ce soir.

Bataille de jeunes loups à Ottawa

TVA Sports diffusera ce soir le duel entre les Flyers et les Sénateurs. Il s’agira du match d’ouverture locale des «Sens».

Plusieurs jeunes talents seront à l’œuvre dans cette rencontre.

Brady Tkachuk, 19 ans, sera de la partie pour les hôtes après avoir été sélectionné par ceux-ci au quatrième rang du dernier repêchage. L’excellent jeune défenseur québécois Thomas Chabot, 21 ans, mène quant à lui les Sénateurs avec une récolte de cinq points en trois matchs.

Du côté des Flyers, il faudra avoir Ivan Provorov, Nolan Patrick et Travis Konecny à l’œil!