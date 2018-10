Les Hurricanes continuent de surprendre

Les Hurricanes de la Caroline ont le vent dans le dos en ce début de saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et ils peuvent dire merci à certains de leurs jeunes joueurs pour leur départ-canon.

La troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour n’a pas perdu en temps réglementaire lors de ses quatre premiers matchs du calendrier régulier, obtenant sept points sur une possibilité de huit. Grâce à une victoire de 5-3 aux dépens des Canucks de Vancouver mardi, la concession située à Raleigh s’est assurée de connaître son meilleur début de campagne depuis 1995-1996, lorsqu’elle évoluait à Hartford.

Aussi, la contribution d’Andrei Svechnikov (quatre points) et de Sebastian Aho (six points) n’est pas à dédaigner, mais il ne faut pas oublier celle de la recrue Warren Foegele, qui a inscrit son troisième but de la saison face aux Canucks.

«C’est plaisant, n’est-ce pas? Les matchs sont à haut pointage et ce groupe de jeunes ici nous rend tous meilleurs, a-t-il commenté au site NHL.com. Cette équipe est très bonne et c’est ce qu’on veut tous.»

Compliments

Choix de troisième tour de la Caroline – le 67e au total – en 2014, Foegele impressionne ses instructeurs et ses coéquipiers par sa fougue.

«Il a accompli un excellent travail, a ajouté Brind’Amour à propos de son protégé. Il incarne ce qu’on souhaite voir chez un Hurricane, soit un jeune homme qui fait tout correctement à chaque séquence. Il est récompensé pour ce qu’il réalise actuellement.»

«C’est réellement agréable de jouer avec un gars comme lui. Vous savez ce que vous obtiendrez à chaque soir. Il est solide et contrôle la rondelle d’une façon que je n’ai pas vue depuis longtemps», a dit le vétéran Jordan Staal.

Malgré ces succès, les Hurricanes essaieront de peaufiner quelques aspects de leur jeu afin de continuer à récolter des points.

«On n’a pas eu le début de match espéré la dernière fois [mardi] et il y a encore beaucoup de place pour de l’amélioration. Toutefois, nous trouvons le moyen de gagner», a résumé Brind’Amour.