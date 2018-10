Vente de liquidation chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont échangé mercredi le centre-arrière Patrick Lavoie et le garde Philip Blake aux Roughriders de la Saskatchewan, en plus de refiler le secondeur Chris Ackie au Rouge et Noir d’Ottawa.

Les Moineaux ont obtenu le receveur de passes canadien Joshua Stanford et un choix de deuxième tour en 2020 de la part des Riders. Pour les services d’Ackie, le directeur général Kavis Reed a acquis une sélection de deuxième ronde en 2019.

«Nous sommes heureux d'avoir pu mettre la main sur un jeune receveur prometteur de la trempe de Joshua et nous avons bien hâte de le voir continuer à se développer au sein de notre équipe», a déclaré Reed dans un communiqué.

Lavoie a été choisi au deuxième tour, soit au 11e rang, par les Alouettes en 2012. Il vient de compléter son deuxième séjour dans la métropole québécoise, lui qui a totalisé 115 verges en 13 réceptions cette année. En sept campagnes dans la Ligue canadienne de football (LCF), il a accumulé 1264 verges et sept touchés par la voie aérienne, disputant 115 matchs.

De son côté, Blake a participé à 57 départs en quatre ans à Montréal. L’athlète de 32 ans a été sélectionné au 23e échelon de l’encan de 2011.

Quant à Ackie, il a effectué 81 plaqués et deux interceptions en 2018. Lors de ses quatre saisons avec les Alouettes, il a stoppé l’adversaire 109 fois en défense et 21 autres au sein des unités spéciales.

Enfin, Stanford a récolté 165 verges en 17 attrapés cette année.

Les organisations de la LCF avaient jusqu'à 16 h, mercredi, pour compléter des transactions.