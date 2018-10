Des partisans des Cowboys réclament le retour de... Tony Romo!

Certains supporteurs des Cowboys de Dallas souhaitent le retour au jeu de l’ancien quart-arrière Tony Romo, car une pétition lancée lundi avait été signée par plus de 600 personnes en date de mercredi.

Selon ce qu’a rapporté le réseau The Score, les partisans mécontents ayant créé la liste sur le site Change.org demandent au propriétaire de l’équipe texane, Jerry Jones, à l’entraîneur-chef Jason Garrett et au coordonnateur offensif Scott Linehan de sortir Romo de la retraite. Celui-ci agit comme analyste pour le réseau CBS et a annoncé sa retraite en avril 2017.

Plus récemment, il a indiqué à la chaîne radiophonique 105,3 The Fan que son état physique ne lui permettrait pas de revenir au jeu.

Le pivot des Cowboys Dak Prescott a éprouvé des ennuis cette saison, totalisant 961 verges par la passe en cinq matchs. Il a ajouté cinq touchés et commis quatre interceptions pour Dallas, qui présente un dossier de 2-3.