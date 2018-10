Daniel Winnik s’en va en Suisse

Après avoir échoué à se tailler une place avec les Bruins de Boston, l’attaquant Daniel Winnik s’est tourné vers la Suisse, où il enfilera l’uniforme du Genève-Servette de la Ligue nationale A.

C’est du moins ce qu’a rapporté la Radio télévision suisse (RTS) récemment.

Sans contrat au moment où s’amorçaient les camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Winnik a accepté un contrat d’essai professionnel avec les Bruins. Il a toutefois été retranché avant le début de la campagne.

Le joueur d'avant de 33 ans a porté les couleurs du Wild du Minnesota en 2017-2018, récoltant six buts et 17 mentions d'aide pour 23 points en 81 matchs. En carrière, il compte 82 filets et 251 points en 798 parties.