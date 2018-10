Bush à son meilleur

Les partisans de l’Impact et quiconque suit l’équipe l’a constaté : le gardien Evan Bush connaît probablement sa meilleure saison dans l’uniforme bleu, blanc et noir.

À 32 ans, Bush apparaît toujours en grande forme alors que la saison de la MLS, dont il a disputé tous les matchs jusqu’ici, tire à sa fin.

«Je me sens très bien, je ne sais pas si je me suis déjà senti aussi bien à ce point-ci d’une saison dans ma carrière», a-t-il mentionné, mercredi matin, en entrevue à l’émission «Les Partants», à TVA Sports.

Bush a fait un très gros match, samedi dernier, contre le Crew de Columbus au Stade Saputo. Il a notamment réalisé quelques arrêts spectaculaires et importants tôt dans la rencontre.

«Les arrêts que j'ai faits tôt dans le match ont été importants pour nous garder dans la bonne mentalité (...) il était important de ne pas tirer de l'arrière tôt dans ce match», a-t-il souligné.

Et en effet, après ces quelques arrêts, son coéquipier Saphir Taïder, un autre qui a très bien joué samedi, a donné les devants à l’Impact sur un tir de pénalité. Les vannes étaient alors ouvertes et Alejandro Silva, ainsi qu’Ignacio Piatti, ont ensuite marqué plus tard dans le match pour concrétiser la victoire.

Bush a, comme la plupart des observateurs, déploré le fait que l’Impact n’a désormais plus le contrôle complet de sa destinée quant à la possibilité d’entrer en éliminatoires à la fin de la saison. L’équipe doit gagner ses deux matchs restants, certes, mais elle devra aussi compter sur les échecs de ses principaux rivaux dans la course.

Il entend cependant sortir un autre gros match, le 21 octobre prochain, contre le Toronto FC au Stade Saputo, question de conserver une petite chance de se battre encore pour les séries lors du dernier match de la saison, prévu pour le 28 octobre au domicile du Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.