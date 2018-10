Une légende de la NBA fait la promotion du basketball à Montréal

Les jeunes de l’arrondissement Villeray ont maintenant un nouveau lieu de rassemblement. En effet, le parc Jean-Marie Lamonde a désormais son terrain de basketball qui répond aux normes officielles de la NBA et qui a été inauguré, mardi.

Et pour l’occasion, le légendaire joueur de la NBA, notamment avec les SuperSonics de Seattle, Gary Payton, était invité dans la métropole québécoise.

«Quand j'ai grandi, nous n'avions pas ce genre de terrain, a souligné Payton à TVA Sports. Un terrain pavé, peint. Je devais sauter par-dessus des clôtures et jouer dans la gravelle.

Reconnu notamment pour ses 13 saisons dans l’uniforme des défunts SuperSonics, l’un des meilleurs meneurs défensifs de l’histoire de la NBA voyage pour faire la promotion du basketball en Amérique du Nord.

«Ils regardent la télévision et regardent LeBron (James) et "KD" (NDLR: Kevin Durant) et se disent: "nous voulons être comme eux"», a continué Payton.

Mercredi au Centre Bell, les partisans auront l’occasion de voir à l'oeuvre Chris Boucher qui lutte présentement pour un poste de substitut avec les Raptors de Toronto, qui affronteront les Nets de Brooklyn. L’ailier de 6 pieds 10 pouces, qui a grandi à Côte-des-Neiges, est l’un des rares joueurs de la métropole à goûter à la NBA depuis quelques années.

«Aujourd'hui, la possibilité de voir un Montréalais pouvoir performer dans son sport de prédilection à Montréal, c'est quelque chose d'extraordinaire», a souligné Frantz Benjamin, député libéral provincial de la circonscription de Viau.

De 2012 à 2015, le Centre Bell a fait salle comble pour tous ses matchs de basketball.

