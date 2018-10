U SPORTS : pas de changement au classement

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal occupent toujours les deuxième et quatrième places, respectivement, du classement du football universitaire d’U SPORTS mis à jour mardi.

Les Mustangs de Western demeurent au sommet, alors que les Dinos de Calgary sont troisièmes. Les Gee-Gees d’Ottawa complètent le top 5 national.

L’Université Laval a vaincu les Bleus 18-15, dimanche, pour signer un sixième gain en autant de sorties cette saison. La troupe de l’entraîneur-chef Glen Constantin visitera les Redmen de McGill, samedi.

Pour leur part, les Carabins accueilleront les Stingers de Concordia.