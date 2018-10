Troy Terry fait la différence en tirs de barrage

L'attaquant recrue Troy Terry a été le seul joueur à marquer en tirs de barrage et les Ducks ont triomphé des Red Wings de Detroit par la marque de 3-2, lundi soir, au Honda Center d’Anaheim.

Certains amateurs se rappelleront d’ailleurs que Terry s’était fait un nom lors du Championnat mondial junior de 2017 pour son brio en fusillade.

Il ne fallait donc pas s’étonner de voir l’entraîneur-chef des Ducks Randy Carlyle l'utiliser dans cette situation de jeu. Terry lui a donné raison en battant le gardien Jimmy Howard avec un tir entre les jambières.

Le défenseur Hampus Lindholm et l’attaquant Jakob Silfverberg ont chacun marqué leur premier but de la saison pour les Ducks. Le Québécois Maxime Comtois a quant à lui récolté une mention d’aide, et son troisième point dans la LNH du même coup.

La recrue des Red Wings Michael Rasmussen a inscrit son premier point dans le circuit en se faisant complice sur un but de Tyler Bertuzzi. Darren Helm a également fait secouer les cordages pour les visiteurs.

Devant la cage des Ducks, John Gibson a repoussé 19 rondelles. À l’autre bout de la patinoire, Howard a bloqué 25 lancers.