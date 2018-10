Stéphane Auger : au bout de sa passion

Stéphane Auger a arbitré son premier match de hockey à 15 ans «pour faire quelques sous», et environ trois décennies plus tard, voilà qu’il publie un livre sur cette passion qui l’a mené jusqu’à la LNH et par la suite, dans le monde des médias.

«Il y a une petite partie biographique (...) et une partie sur ce que ça prend pour être un officiel», a-t-il mentionné, mardi matin, à l’émission «les Partants» à TVA Sports.

Intitulé «Stéphane Auger : le pouvoir du sifflet», le bouquin, qui a été écrit par le journaliste Mathias Brunet, est disponible à compter de cette semaine dans les librairies.

Auger y consacre notamment un chapitre au conflit qui l’avait opposé à l’ancien joueur des Canucks Alexandre Burrows.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.