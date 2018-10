Rien pour ralentir Patrice Bergeron

Tenu à l’écart durant le récent camp d’entraînement de son équipe, le Québécois Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, ne connaît pas moins un début de saison exceptionnel.

«Il y a beaucoup de choses sur l’aspect mental du jeu que tu peux continuer de travailler, même si tu n’es pas sur la patinoire. C’est ce que j’ai essayé de faire le plus possible, a résumé Bergeron lundi, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Je pense aussi qu’un joueur peut toujours compter sur son expérience du passé. C’est quelque chose d’important», a ajouté celui qui avait été ralenti par des spasmes musculaires au dos.

Bergeron a récolté six points en trois matchs depuis le début de la campagne, inscrivant notamment un tour du chapeau dans une victoire de 6-3 face aux Sénateurs d’Ottawa, lundi. De nombreux coéquipiers ont d’ailleurs vanté les mérites du Québécois au terme de cette rencontre.

«On voit pourquoi il est si apprécié par ses coéquipiers et pourquoi il est tellement un bon joueur dans cette ligue, a commenté David Backes. Il travaille pour chaque pouce sur la patinoire, il fait le boulot difficile, en plus de marquer des buts. Tu ne peux pas être plus heureux pour un gars quand celui-ci est partout sur la patinoire et qu’il est responsable défensivement.»

Trois tours du chapeau en 2018

Depuis 2012, Bergeron s’est signalé en remportant le trophée Frank-J.-Selke, remis au meilleur attaquant défensif, à quatre reprises (2012, 2014, 2015 et 2017). En 64 matchs la saison dernière, l’athlète de L’Ancienne-Lorette avait récolté 63 points, dont 30 buts.

Ayant réussi son quatrième tour du chapeau en carrière lundi, Bergeron en était par ailleurs à un troisième au cours de l’année 2018. Le Québécois avait aussi réalisé l’exploit le 6 janvier dernier, totalisant alors quatre buts face aux Hurricanes de la Caroline, et le 18 janvier contre les Islanders de New York. Son premier tour du chapeau remonte en janvier 2011 dans un autre match contre les Sénateurs.