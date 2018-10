Polan, Betts et Simoneau à l’honneur

Le porteur de ballon Gabriel Polan du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, le joueur de ligne Mathieu Betts du Rouge et Or de l’Université Laval et le botteur Louis-Philippe Simoneau des Carabins de l’Université de Montréal ont été choisis les joueurs de la semaine dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), mardi.

Ayant obtenu le titre en attaque, Polan a amassé 136 verges en 23 courses dans un gain de 14-13 aux dépens des Redmen de McGill, vendredi. L’athlète de 21 ans a inscrit l’unique majeur de son équipe qui a savouré sa première victoire de la campagne.

De son côté, Betts a été choisi en défensive grâce à quatre sacs réussis lors du match de dimanche face aux Carabins. Il a réalisé 5,5 plaqués, dont cinq pour des pertes totalisant 32 verges. L’ailier a provoqué un échappé et rabattu une passe pour mener les siens vers une victoire de 18-15 en prolongation.

Enfin, Simoneau a effectué deux placements, s’exécutant sur une distance de 49 verges pour créer l’impasse 15-15 tard au quatrième quart. Il a aussi maintenu une moyenne de 37 verges sur ses 12 dégagements.