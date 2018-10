PGA: Brooks Koepka sacré joueur de l’année

L’Américain Brooks Koepka a été choisi le joueur par excellence de l’année 2018 au sein du circuit de la PGA, mardi.

Occupant le troisième rang du classement mondial masculin derrière son compatriote Dustin Johnson et l’Anglais Justin Rose, le joueur de 28 ans a remporté deux tournois majeurs, soit l’Omnium des États-Unis et le Championnat de la PGA. Il est devenu le cinquième golfeur de l’histoire à gagner ces deux événements au cours d’une même saison.

Pourtant, Koepka avait manqué quatre mois d’activités en raison d’une blessure au poignet, ayant notamment renoncé au Tournoi des Maîtres.

«Brooks a amené de nouveaux standards en termes d’athléticisme et on a vu les résultats. Ses accomplissements ont été réalisés malgré une absence significative et grâce à un engagement sans faille au plan de l’éthique de travail et de la persévérance», a déclaré le commissaire de la PGA, Jay Monahan, dans un communiqué.

Koepka a pris le neuvième rang du classement de la Coupe FedEx 2018.