MLS : l’Impact à l’honneur

Deux joueurs de l’Impact de Montréal, soit le gardien Evan Bush et le milieu de terrain Saphir Taïder, ainsi que leur entraîneur-chef Rémi Garde, font partie de l’équipe de la semaine dans la Major League Soccer (MLS).

Figurant au sein du onze par excellence, Bush et Taïder ont aidé le Bleu-Blanc-Noir à blanchir le Crew de Columbus au compte de 3-0, samedi. Le premier a repoussé neuf ballons pour réaliser son neuvième coup de pinceau de la campagne, alors que le second a récolté un but sur un tir de pénalité et inscrit deux mentions d’aide.

Pour ce qui est de Garde, il a vu sa troupe conserver le sixième rang de l’Association de l’Est. Montréal détient deux points d’avance sur le D.C. United, qui a cependant deux parties en main.

Dans le camp de la formation de Washington, l’attaquant Wayne Rooney a aussi été sélectionné, tout comme Adama Diomande (Los Angeles FC), Fafa Picault et Keegan Rosenberry (Union de Philadelphie), Sebastian Blanco (Timbers de Portland), Maximiliano Urruti (FC Dallas), Russell Teibert (Whitecaps de Vancouver), Aaron Long (Red Bulls de New York) et George Bello (Atlanta United FC).