Mitchell Marner et Morgan Rielly s’occupent des Stars

Mitchell Marner et Morgan Rielly ont chacun amassé quatre points et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Stars par la marque de 7-4, mardi à Dallas.

Marner a inscrit le premier filet de la rencontre en plus d’accumuler trois mentions d’aide.

Rielly, pour sa part, a obtenu des passes décisives sur les deux réussites d’Auston Matthews, sur un des deux buts de John Tavares ainsi que sur le filet de Connor Brown.

Ron Hainsey a été l’autre marqueur des vainqueurs.

Tavares, acquis à gros prix sur le marché des joueurs autonomes cet été, et Matthews comptent respectivement six et sept buts en quatre matchs cette saison.

Alexander Radulov, Tyler Seguin, Jamie Benn et John Klingberg ont quant à eux fait trembler les cordages pour les favoris de la foule.

Frederik Andersen a réalisé 30 arrêts devant le filet des Maple Leafs.

De l’autre côté de la patinoire, Ben Bishop a failli six fois sur 29 lancers.