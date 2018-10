Le Québécois Patrice Bergeron a réalisé le quatrième tour du chapeau de sa carrière et a ajouté une aide tandis que son coéquipier David Pastrnak y est allé d’une récolte de deux buts et deux aides pour propulser les Bruins vers la victoire à leur match d’ouverture local, hier soir.

Bergeron est devenu le cinquième joueur dans l’histoire du club à réussir un tour du chapeau lors d’un match d’ouverture local. Il est aussi le premier depuis l’illustre Cam Neely à le faire deux saisons de suite. Le gros numéro 8 l’avait fait en 1994-1995 et 1995-1996. Avec 966 matchs au compteur dans la LNH, tous disputés sous les couleurs des Bruins, le Québécois se retrouve à sept buts de devenir le sixième joueur de l’histoire de la concession à franchir le cap de 300 buts.

Lehner ferme la porte à son premier départ

Le gardien suédois Robin Lehner a bien amorcé son rebond en stoppant les 35 tirs auxquels il a fait face pour aider les Islanders à remporter une première victoire à domicile, alors qu’il portait les couleurs de l’équipe pour une première fois en saison régulière.

Au moins un gardien a réussi l’exploit de blanchir l’adversaire à son premier départ avec sa nouvelle équipe, au cours des trois dernières saisons. Anders Nilsson l’a fait en 2017 avec les Canucks et Mike Condon l’a réussi en 2016 avec les Sénateurs. Garrett Sparks (Maple Leafs), Antti Raanta (Rangers) et Antti Niemi (Stars) l’ont tous fait en 2015.

C’est le gardien Craig Anderson qui détient le record d’arrêts dans un blanchissage à son premier match à une nouvelle équipe, avec 47, une marque qu’il a établie le 19 février 2011 avec Ottawa.

Eichel à la hauteur

L’Américain Jack Eichel a trouvé le fond du filet à deux reprises dans une victoire de 4-2 des Sabres contre les Golden Knights, hier soir.

Dans la défaite, Max Pacioretty a été blanchi de la feuille de pointage. L’ancien capitaine du CH a été utilisé pendant plus de 18 minutes. Il a obtenu trois tirs au but et cinq mises en échec.

Buffalo compte désormais deux victoires pour une défaite cette saison. C’est exactement l’inverse pour Vegas.

La victoire pour les Ducks en match d’ouverture

Vingt-cinq ans après avoir affronté les Red Wings lors du tout premier match de leur histoire, les Ducks ont remporté leur match d’ouverture locale de la présente saison, hier, contre cette même équipe, portant ainsi leur fiche à trois victoires pour aucune défaite.

Le club avait aussi amorcé la saison 2006-2007 avec trois victoires. Cette année-là s’était terminée sur une conquête de la Coupe Stanley.

Les deux recrues des Ducks Troy Terry (21 ans ) et Maxime Comtois (19 ans) n’étaient pas encore nées lors du premier match de l’histoire de la concession.

Terry, avec le gilet classique des «Mighty Ducks» sur le dos, a marqué le seul but de l’équipe lors de la séance de tirs de barrage. C’est un refrain connu pour lui. Le jeune homme s’était particulièrement distingué dans cette phase du jeu alors qu’il représentait les États-Unis au Championnat mondial junior en 2017.