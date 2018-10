Les Sharks gâchent la fête des Flyers

Après avoir disputé leurs deux premiers matchs à l’extérieur, les Flyers étaient heureux de retrouver le Wells Fargo Center mardi et de pouvoir enfin présenter officiellement à leurs partisans le fameux Gritty, leur nouvelle mascotte.

Les célébrations ont toutefois été de courte durée. Les Sharks de San Jose ont rapidement pris le contrôle du match, inscrivant quatre buts en première période. Les visiteurs l’ont finalement emporté par la marque de 8-2.

Joe Pavelski et Evander Kane ont été les héros offensifs des vainqueurs avec deux buts chacun.

Logan Couture, Tomas Hertl, Timo Meier et Barclay Goodrow ont aussi fait mouche tandis que Kevin Labanc a récolté quatre mentions d’aide.

Erik Karlsson, échangé par les Sénateurs d’Ottawa en septembre dernier, a obtenu des mentions d’aide sur les réussites de Hertl et de Meier, ses deuxième et troisième points avec sa nouvelle équipe.

Shayne Gostisbehere et Wayne Simmonds ont assuré la réplique des favoris de la foule. En deuxième période, pendant un avantage numérique, Gostisbehere a profité du chaos devant le filet adverse pour envoyer un boulet de canon derrière Aaron Dell.

Ce dernier a par ailleurs été très solide pour les Sharks, bloquant 30 des 33 tirs dirigés vers lui.

De l’autre côté de la patinoire, Brian Elliott a fait de son mieux en se dressant devant 40 des 48 lancers adverses.

Départ canon

Le gardien de 33 ans a été particulièrement occupé au premier vingt, alors qu’il a été mis à l’épreuve 23 fois. À titre comparatif, les Flyers n’ont menacé Dell qu’à 11 reprises au cours des 20 premières minutes de jeu.

En plus d’être partout sur la patinoire, les Sharks n’ont pas tardé à frapper au premier tiers, et deux fois plutôt qu’une. Couture a marqué après 3 min 17 s de jeu. Pavelski a ensuite doublé l’avance des siens 11 secondes plus tard.