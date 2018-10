Les Hurricanes poursuivent leur lancée

En battant les Canucks de Vancouver 5-3, mardi soir à Raleigh, les Hurricanes de la Caroline ont signé un troisième gain consécutif.

En vertu de cette autre victoire, la formation de Rod Brind’Amour n’a toujours pas perdu en temps réglementaire cette saison.

C’est Andrei Svechnikov qui a inscrit le but gagnant lors de la deuxième période. Il s’agissait de sa deuxième réussite dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a été choisi au deuxième échelon du dernier repêchage.

Jordan Staal et Teuvo Teravainen se sont également démarqués avec respectivement un but et une mention d’aide et deux passes décisives.

Chez les Canucks, Sven Baertschi a touché le fond du filet à deux reprises, en plus d’obtenir une mention d’aide.

Dans les filets, Curtis McElhinney a réussi 22 arrêts dans la victoire et Jacob Markstrom a fait face à 33 tirs dans la défaite.