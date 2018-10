Joannie Rochette ambassadrice aux Internationaux Patinage Canada

La Québécoise Joannie Rochette agira à titre d’ambassadrice officielle des athlètes durant les Internationaux Patinage Canada qui auront lieu du 25 au 28 octobre à la Place Bell de Laval, a-t-il été annoncé mardi.

«Bien que je sois passée à un nouveau chapitre de ma vie, je garde de beaux souvenirs de ma carrière en patinage artistique et je suis honorée de représenter Patinage Canada et tous les athlètes participants à cet événement prestigieux», a commenté dans un communiqué la femme de 32 ans.

«Nous sommes ravis de la participation de Joannie. Elle connaît très bien les pressions auxquelles les athlètes font face durant la compétition et pourra transmettre ces expériences aux médias et aux partisans durant la semaine, a ajouté Debra Armstrong, chef de la direction générale de Patinage Canada. Grâce à son patinage et son courage durant les Jeux olympiques d’hiver 2010 et, maintenant, à titre d’étudiante en médecine, Joannie est un puissant modèle de rôle pour tous les Canadiens. Nous sommes excités de son retour à la patinoire, à Laval.»

Médaillée de bronze aux Jeux de Vancouver et six fois championne nationale, Rochette a participé à six occasions aux Internationaux Patinage Canada, remportant cinq médailles, dont trois d’or (2006, 2008, 2009).