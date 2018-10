Derek Anderson se trouve un emploi

Les Bills de Buffalo ont accordé un contrat d’un an au quart-arrière Derek Anderson, mardi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. Anderson devrait agir à titre de substitut au pivot Josh Allen avec sa nouvelle organisation.

«D’abord et avant tout, il est un gars d’équipe, a commenté l’entraîneur-chef Sean McDermott au site web des Bills. Il a œuvré dans le milieu pendant longtemps, que ce soit comme partant ou adjoint. Derek a joué beaucoup de football au fil des ans et possède une bonne vision du jeu. Il lit bien les défensives adverses et constitue un bel ajout, considérant l’endroit où nous sommes à la position de quart.»

En 2017, le vétéran de 35 ans a complété deux de ses huit passes pour des gains de 17 verges avec les Panthers de la Caroline. Depuis le début de sa carrière dans la NFL en 2005, il a totalisé 10 413 verges, 60 touchés et autant d’interceptions.