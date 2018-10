Défaite de Simon Kean : «un cauchemar» pour Camille Estephan

Les proches de Simon Kean ont été tout aussi bouleversés que lui lorsque l’Ontarien Dillon Carman l’a expédié au tapis, samedi, au Centre Vidéotron.

Parmi ceux qui ont trouvé cette cuisante défaite éprouvante, il y a le grand patron d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, qui peine à se remettre du choc.

«Je revois les images et ça me fait mal au coeur. C’est un cauchemar», a admis le promoteur à l’émission «Dave Morissette en direct», mardi, sur les ondes de TVA Sports.

«On ne s’attendait pas à ça. J’avais des craintes. On a vu certaines choses chez Simon pendant l’été. Des petits détails qu’il a peut-être négligés.»

Estephan n’a pas adressé de critiques au Trifluvien pour autant. C’est connu, le président d’EOTTM est très proche de ses poulains. Il a néanmoins laissé entendre que le «Grizzly» était parfois trop fier comme un coq.

«C’est un homme trop confiant qui l’a peut-être pris à la légère malgré tous nos efforts de lui parler.»

«Simon est un homme très intelligent. Mais même inconsciemment, il était peut-être trop confiant», a-t-il réitéré.

Certains diront que le meilleur remède pour un athlète après un échec de la sorte, c’est le temps. D’autres insisteront que lorsqu’on tombe de cheval, il faut immédiatement remonter en selle.

Ainsi est la philosophie d’Estephan, à condition que Kean (15-1-0, 14 K.-O.) ait le feu vert des médecins.

«Il faut revenir au boulot le plus vite possible. Dans le cas de Simon, c’est une probablement commotion cérébrale. Il doit se reposer et prendre son temps avant de revenir au gym. On doit faire attention à sa santé, a-t-il raconté.

«Aussitôt qu’il en est capable, on va le remettre dans le bain. Tout le monde peut trébucher. Il doit se remonter le moral et revenir plus fort.»

Ci-dessus, écoutez l'entrevue de Camille Estephan à «Dave Morisette en direct».