C’est la fin pour Kasey Kahne

Le pilote automobile Kasey Kahne ne retournera pas en piste cette saison à cause de problèmes de santé, de sorte que sa carrière de conducteur à temps plein au sein de la série NASCAR est terminée.

L’homme de 38 ans avait annoncé sa retraite en tant que participant régulier le 16 août dernier. Ayant ressenti des symptômes relatifs à une déshydratation et à de l’épuisement causé par la chaleur après une course, Kahne et son équipe Leavine Family Racing ont indiqué le 6 septembre qu’il allait s’absenter pour une durée indéterminée.

Or, Kahne a manqué les cinq dernières épreuves, Regan Smith le remplaçant derrière le volant.

«À l’extérieur de la voiture, je suis parfaitement en santé. Je me sens bien et les médecins ont précisé qu’il n’y avait pas de problèmes sérieux reliés à cela, a spécifié le principal intéressé sur son compte Twitter. Cependant, mon corps ne peut plus supporter des périodes prolongées dans l’auto et nous n’avons pas été capables de contrôler ma transpiration pour me garder suffisamment hydraté et prévenir toute séquelle permanente à mon corps.»

Ayant réalisé ses débuts en 2004, Kahne a récolté 18 victoires en carrière au sein de la catégorie principale de NASCAR, maintenant appelée la Monster Energy Series.