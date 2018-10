Patrice Bergeron se lève, les Bruins l’emportent

Le Québécois Patrice Bergeron a réalisé le quatrième tour du chapeau de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi après-midi, au TD Garden, permettant aux Bruins de Boston de l’emporter 6-3 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Le numéro 37 a ainsi porté à quatre son total de buts cette saison, tout en aidant les siens à savourer un deuxième triomphe consécutif.

Bergeron a ouvert la marque après 30 secondes de jeu quand il s’est dirigé vers la cage adverse pour pousser une rondelle libre derrière le gardien Mike Condon. Du même coup, il a inscrit le troisième filet le plus rapide de l’histoire des Bruins dans le cadre d’un match local inaugural. Brad Boyes avait touché la cible à la 18e seconde de la joute du 19 octobre 2006, alors que Terry O’Reilly s’était exécuté après 23 secondes le 8 octobre 1981.

Ayant totalisé quatre points, le héros du jour est revenu à la charge grâce à un tir du cercle des mises au jeu durant un avantage numérique tard durant l’engagement initial. Il a complété son triplé lorsque sa passe en direction de l’enclave a dévié sur le défenseur Cody Ceci au troisième vingt.

David Pastrnak a fait scintiller la lumière rouge deux fois lors des quatre dernières minutes, scellant l’issue de la partie en poussant le disque dans un filet désert. L’Européen a également obtenu deux mentions d’aide. Chris Wagner a été l’autre marqueur des favoris locaux, tandis que Brad Marchand a amassé trois aides. Tuukka Rask a repoussé 28 rondelles pour obtenir sa première victoire de la campagne.

Tkachuk fait ses débuts

Dans le camp des visiteurs, la recrue Brady Tkachuk a disputé sa première rencontre de la LNH à vie. Celui-ci a été blanchi et a terminé avec un différentiel de -1.

De son côté, Ryan Dzingel a réussi un doublé au cours de la période médiane. Thomas Chabot a participé à son deuxième but. Bobby Ryan a ajouté un but et Dylan DeMelo a accumulé deux aides.

Condon a effectué 24 arrêts. La troupe de l’entraîneur-chef Guy Boucher a encaissé un premier revers en temps réglementaire en trois sorties.