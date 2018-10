LNH 360: Pluie de buts dans le circuit Bettman

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée le 7 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (Équipes à domicile en majuscules)

CAROLINE 8, NY Rangers 5

Toronto 7, CHICAGO 6 (PROL)

LOS ANGELES 4, Detroit 2

De véritables matchs de fou

Les six formations en action, dimanche, ont marqué un total de 32 buts pour une moyenne de 10,67 buts marqués par match. Le record pour le nombre de buts marqués en une journée où trois matchs étaient disputés en une journée est de 39. L’événement remonte au 17 mars 1946.



Le premier de plusieurs pour Andrei Svechnikov

Le choix de premier tour des Hurricanes de la Caroline au dernier repêchage, Andrei Svechnikov, a marqué le but gagnant contre les Rangers. Il s’agissait également du premier filet dans le circuit Bettman pour le Russe de 18 ans, qui est devenu du même coup le premier joueur né au 21e siècle à inscrire un but dans la LNH.

Les Canes ont fait preuve de caractère lors de ce festival offensif, eux qui ont tiré de l’arrière à quatre reprises avant de marquer quatre buts sans réplique pour filer avec la victoire.

C’est la première fois que la formation de la Caroline parvient à faire bouger les cordages à huit reprises dans une partie depuis le 13 mars 2017, où elle avait vaincu les Islanders au compte de 8-4.

John Tavares réalise son premier tour du chapeau avec les Leafs dans un festival offensif

Nous avons pu assister à un autre match de 13 buts alors que les Maple Leafs et les Blackhawks ont sont livré une bataille sans merci, qui s’est terminée à la 19e seconde de la période de prolongation grâce au but de Morgan Rielly.

Fait encore plus spectaculaire, les deux formations ont marqué à trois reprises dans la dernière minute de jeu avant d’entrer en temps supplémentaire.

De son côté, John Tavares a réalisé un tour du chapeau à son troisième match dans l’uniforme des Leafs. Il devient le quatrième joueur de l’histoire de l’organisation à marquer un trois buts avant avoir disputé trois matchs. Le dernier à avoir réalisé cet exploit est un certain Auston Matthews en 2016, qui a marqué à quatre reprises à son premier match dans la LNH.

Il s’agissait de la neuvième fois de sa carrière que le joueur de centre faisait scintiller la lumière rouge à trois reprises dans un affrontement.

De son côté, Matthews a égalé une marque personnelle en amassant quatre points dans cette partie. La dernière fois qu’il avait réussi un pareil exploit était lors de son fameux premier match en carrière contre les Sénateurs.

Un premier point pour Kovalchuk depuis 2013

Ilya Kovalchuk a amassé deux mentions d’aide –don’t une sur le but gagnant – pour aider les Kings à obtenir leur premier gain du calendrier régulier. Les points de Kovalchuk étaient ses premiers dans la LNH depuis le 25 avril 2013.



Kovalchuk a décidé d’effectuer un retour dans la Ligue nationale de hockey et a paraphé une entente avec Los Angeles le 23 juin dernier. L’attaquant de 35 ans fait partie des huit joueurs toujours actifs à avoir disputé un minimum de 100 matchs dans la LNH et à avoir une moyenne d’un point par partie. En 818 matchs disputés, le Russe a amassé 818 points.